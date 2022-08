Ranking Wta, vola Cocciaretto: in vetta è dominio Swiatek

PARIGI (FRANCIA) - La polacca Iga Swiatek si conferma in testa alla classifica Wta di tennis, davanti a Anett Kontaveit (tra le due c'è un distacco abissale: 8.396 per la polacca contro 4.476 della tennista estone). Al terzo posto c'è la spagnola Paula Badosa, nuova numero 3 del mondo al posto della greca Maria Sakkari. Bel balzo in avanti per Daria Kasatkina: la russa, reduce dal trionfo di San José, sale di tre posizioni ed è ora al 9° posto, best ranking in carriera. Crollo invece per la statunitense Danielle Collins: scesa di otto posizioni, è ora al 17° posto. Variazioni minime anche in chiave tricolore: la leader azzurra è ancora Martina Trevisan. La 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolo Wta vinto a Rabat e le semifinali raggiunte al Roland Garros, è stabile al numero 26. Anche Camila Giorgi conferma la precedente posizione, n.29, del ranking Wta. Recupera una posizione Jasmine Paolini, ora numero 55 mentre è stabile Lucia Bronzetti: la 23enne di Rimini conferma il 65° posto, best ranking in carriera. L'exploit più significativo lo firma Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, precipitata oltre la 230esima posizione dopo un 2021 per la maggior parte saltato per un problema al ginocchio sinistro e un 2022 iniziato in ritardo, ha ritrovato continuità di risultati e sta risalendo velocemente la classifica, dove questa settimana occupa la poltrona numero 104, nuovo primato personale. Risale altri tre gradini Sara Errani: la veterana azzurra rientrata a fine maggio dopo l'operazione al gomito destro, è ora numero 117. Perde cinque posizioni, invece, Lucrezia Stefanini, che è numero 197: un passo indietro per Camilla Rosatello, che scende al numero 267. Scende altri tre gradini Federica Di Sarra: la 32enne di Fondi è ora numero 278. Perde tre posizioni anche Giulia Gatto-Monticone, ora numero 279, che chiude la top ten tricolore nel ranking mondiale.