Atp di Montreal, esordio amaro per Berrettini: fuori al primo turno

Possibile incrocio con Fognini

Una partita nata e finita male per il romano contro lo spagnolo, n.23 del ranking mondiale, che ha approfittato delle condizioni fisiche non ottimali dell'azzurro per imporsi in appena un'ora e un quarto con il punteggio di 6-3, 6-2. Berrettini ci ha messo un po' a carburare con il servizio ed in un secondo game durato dodici punti ha dovuto salvare due palle-break. Poi è sembrato prendere il ritmo, ma nell' ottavo gioco ha concesso altre tre palle-break di fila ed a Carreno è bastata la prima per salire 5-3. Poco dopo con un ace lo spagnolo si è assicurato il primo set, per gran parte frutto dei 17 errori gratuiti dell'azzurro. Berrettini ha salvato due palle-break in avvio di secondo set ma nel terzo game si è di nuovo ritrovato sotto 0-40 con Carreno che gli ha tolto il servizio consolidando poi il vantaggio fino al 3-1. Al cambio campo, sul 3-2, il romano ha provato a reagire ma senza risultati di rilievo e lo spagnolo ha messo in fila altri tre game per il 6-2 definitivo. Nel secondo turno del torneo canadese (dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari) l'iberico affronterà il vincitore del match tra Fabio Fognini e il norvegese Holger Nodskov Rune.