Wta Toronto, impresa Giorgi: batte Raducanu, ora Mertens

TORONTO (Canada) - Vince e convince Camila Giorgi al "National Bank Open", torneo WTA in scena sul cemento di Toronto, in Canada. La 30enne di Macerata, numero 29 Wta e campionessa in carica, supera brillantemente il primo ostacolo, battendo la britannica Emma Raducanu, numero 10 del ranking e 9 del seeding: 7-6(0) 6-2 in un'ora e 49 minuti. Al secondo turno, la Giorgi sfiderà la belga Elise Mertens (7-6 6-1 sulla magiara Anna Bondar). Fra la marchigiana e la 26enne di Leuven tre precedenti: la belga è avanti 2-1 ma l'ultimo confronto, proprio a Montreal un anno fa, se lo è aggiudicato l'azzurra in due set.