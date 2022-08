Cecchinato parte bene a San Marino: ok anche Forti, Weis e Gigante

SAN MARINO - Negli Internazionali San Marino Open, nel main draw della 29esima edizione, continuano ad andare bene gli azzurri con Marco Cecchinato, Francesco Forti, Matteo Gigante e Alexander Weis che non steccano all'esordio. Si amplia dunque la pattuglia italiana al secondo turno dell'ATP Challenger Tour in svolgimento sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio dove i 4 qualificati raggiungeranno Matteo Arnaldi e Lorenzo Giustino. Eliminato invece Giulio Zeppieri, numero 143 ATP e terza testa di serie, sconfitto 2-6 7-6(2) 6-1, in due ore e 4 minuti, dal monegasco Valentin Vacherot, numero 388 della classifica mondiale.