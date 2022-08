Camila Giorgi non si ferma: batte Mertens e vola agli ottavi a Toronto

TORONTO (Canada) - Non si ferma la corsa di Camila Giorgi, che si è qualificata per gli ottavi di finale al torneo Wta 1000 di Toronto, battendo in due set la belga Elise Mertens, n.37 del ranking, e che al terzo turno affronterà la vincente del derby statunitense tra Jessica Pegula, n.7 del ranking, ed Asia Muhammad, n.187 e proveniente dalle qualificazioni.