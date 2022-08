Atp Montreal, Sinner batte Mannarino e vola agli ottavi di finale

Vittoria in rimonta per l'azzurro, che piega in rimonta il francese e che affronterà Carreno Busta, già giustiziere di Berrettini e di Rune, che aveva eliminato Fognini

10 . 08 . 2022 21:47 1 min Atp Montrealfogninisinner

© EPA

