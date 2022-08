Toronto, Haddad Maia e Pliskova volano in semifinale

TORONTO (CANADA) - Beatriz Hadda Maia si qualifica per le semifinali al "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.697.250 dollari in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. La tennista brasiliana, numero 24 al mondo, si è imposta sulla svizzera Belinda Bencic, numero 12 Wta e 12esima favorita del tabellone, per 2-6, 6-3, 6-3. In semifinale affronterà Karolina Pliskova, che ha battuto la cinese Quinwen Zheng con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Dall'altra parte del tabellone la statunitense Jessica Pegula e la rumena Simona Halep.