Torneo di Cincinnati, Sinner e Berrettini nel tabellone

CINCINNATI (Stati Uniti) - Dopo le eliminazioni anticipare al Masters 1000 di Montreal, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ripartono dall'Atp di Cincinnati. I due tennisti azzurri saranno al via nel tabellone principale con l'altoatesino, numero 10 del seeding, che finisce nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Rafael Nadal, dove troverà uno dei qualificati; il romano, 12esimo favorito del seeding, sfiderà al debutto, invece, lo statunitense Francis Tiafoe. Nelle gare per strappare un pass per il main draw, ci sono altri tre italiani: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il ligure sfiderà il coreano Kwon, il piemontese affronterà l'australiano Millman, mentre il toscano se la vedrà contro il tedesco Altmaier.