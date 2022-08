Toronto, la finale è Haddad Maia-Halep

TORONTO (Canada) - Beatriz Haddad Maia sfiderà in finale Simona Halep al "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, in Canada. La brasiliana ha superato in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6(7), Karolina Pliskova, ed è anche sicura di tornare tra le Top Ten. La rumena, numero 15 mondiale e 16ª favorita a Toronto, invece, aveva battuto 2-6, 6-3, 6-4 la statunitense Jessica Pegula, numero 7 del ranking e del seeding. Simona Halep ha vinto i suoi primi due faccia a faccia con Haddad Maia (nel secondo turno di Wimbledon 2017 e, sempre al secondo turno, agli Australian Open di quest'anno). La brasiliana si è però imposta nel terzo scontro diretto, nella semifinale sull'erba di Birmingham dove poi ha conquistato il titolo.