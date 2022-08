Montreal, prima finale per Carreno Busta: sfiderà Hubert Hurkacz

MONTREAL (CANADA) - Dopo aver battuto Matteo Berrettini e Sinner, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sconfigge in semifinale anche il britannico Daniel Evans in tre set con il punteggio di 7-5, 6-7 (7), 6-2, ed approda in finale al National Bank Open, sesto torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 5.926.545 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Montreal, in Canada.