Giorgi e Trevisan in tabellone nel torneo Wta di Cincinnati

CINCINNATI (STATI UNITI) - Camila Giorgi e Martina Trevisan saranno le due giocatrici italiane presenti nel tabellone principale del "Western & Southern Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio. La 28enne mancina di Firenze, numero 26 Wta, attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni e, se dovesse superare indenne il primo turno, affronterebbe la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 6 del ranking e del seeding. Anche l'altra azzurra, Camila Giorgi, debutterà nel torneo statunitense contro una giocatrice proveniente dai turni di qualificazione: la numero 29 del ranking, reduce dagli ottavi di Toronto, avrebbe dovuto sfidare la canadese Bianca Andreescu, numero 53 Wta che però ha dato forfait. Qualora la 30enne di Macerata dovesse superare indenne il debutto, si troverebbe davanti nel secondo turno la statunitense Jessica Pegula, n.7 del ranking e del seeding, che l'ha stoppata negli ottavi a Toronto.