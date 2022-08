Cincinnati, Sonego è il terzo italiano nel tabellone. Out Fognini

CINCINNATI (Ohio) - Adesso sono tre gli italiani ai nastri di partenza del "Western & Southern Open", settimo ATP Masters 1000 in calendario, dotato di un montepremi di 6.280, 880 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati , in Ohio (combined con un WTA 1000). Dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini, infatti, si aggiunge pure Lorenzo Sonego , n.55 ATP e quinta testa di serie.

Sonego avanti, Fognini ko

L'azzurro ha battuto al turno decisivo delle qualificazioni per 6-2, 6-4, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, lo statunitense Bradley Klahn, senza ranking e in tabellone come "alternate. Si ferma invece Fabio Fognini. Il tennista ligure si è arreso in due set allo statunitense Marcos Giron che si è imposto 7-6 (9), 7-5 dopo una battaglia di quasi due ore. Nella notte italiana in campo, sempre per le qualificazioni, anche Lorenzo Musetti che affronta al turno decisivo il serbo Dusan Lajovic.