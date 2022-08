Coppa Davis, Volandri punta su Berrettini e Sinner. Out Sonego

Volandri: "Avremo un girone molto duro a Bologna"

"Quello di Bologna è un girone molto duro, probabilmente uno dei più equilibrati, ma allo stesso tempo molto stimolante. Ritrovare la Croazia, contro cui abbiamo perso lo scorso anno a Torino, sarà un motivo ulteriore di rivincita e faremo tesoro dell'esperienza del 2021. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta e darà il massimo per centrare la qualificazione ai quarti e volare così a Malaga per la fase decisiva", ha spiegato Volandri. "Giugno e luglio hanno visto i nostri tennisti conquistare bellissimi successi in singolare con Matteo, Lorenzo e Jannik e abbiamo anche una coppia di doppio competitiva e affiatata come quella composta da Fabio e Simone, che di recente hanno vinto il torneo a Umago e giocato la finale a Bastad: non a caso sono in corsa per la qualificazione alle Nitto Atp Finals di Torino in doppio. C'è un grande entusiasmo per il nostro sport, come testimoniano lo spazio sempre più ampio sui media, i dati dell'audience televisiva e, soprattutto, il fatto che si sente parlare sempre più di tennis e non soltanto di calcio. È ovvio che questo ti dà delle responsabilità in più però per me queste rappresentano un privilegio: gestire una squadra importante e forte come la nostra mi rende molto fiducioso, anche per l'attaccamento che i ragazzi dimostrano quando vestono la maglia azzurra: in Coppa Davis la coesione del gruppo è un elemento fondamentale che può anche essere decisivo", ha aggiunto successivamente.

Coppa Davis, la composizione dei 4 gironi

Gli incontri della fase a gironi si giocheranno in quattro differenti città: oltre a Bologna le sedi sono Amburgo, Glasgow e Valencia. Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da quattro, con le prime due classificate che accederanno alla fase finale. La formula prevede per ogni incontro la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Ecco la composizione 4 gironi:

Gruppo A (Bologna): Croazia, Italia, Argentina, Svezia

Gruppo B (Valencia): Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo): Francia, Germania, Belgio, Australia

Gruppo D (Glasgow): Usa, Gran Bretagna, Kazakhistan, Olanda