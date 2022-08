Berrettini subito eliminato a Cincinnati: tie-break fatali contro Tiafoe

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Sconfitta al debutto per Matteo Berrettini nel "Western & Southern Open", torneo ATP Masters 1000 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio, che rappresenta l'antipasto dell'attesissimo Slam dello US Open. Il tennista romano non è riuscito ad essere incisivo nei momenti decisivi della sfida contro l'americano Tiafoe e si è arreso dopo quasi tre ore di battaglia con il punteggio di 7-6, 6-4, 7-6. Spinto dal pubblico di casa, l'avversario ha messo in campo tutto il proprio estro guadagnandosi così il derby al secondo turno contro il connazionale Korda. Terza sconfitta consecutiva, invece, per l'azzurro dopo quella rimediata in finale a Gstaad e quella all'esordio a Montreal, dove ha perso dal poi vincitore del torneo e ammazza-italiani Carreno Busta.