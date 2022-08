Ranking Wta: Trevisan miglior azzurra, Giorgi scivola al 65° posto

Il nuovo ranking della WTA presenta poche variazioni per le italiani. Si confermano Martina Trevisan, che rimane stabile al numero 26 come migliore azzurra e Jasmine Paolini che sale al numero 52. Colpo durissimo invece per Camila Giorgi che, dopo la mancata riconferma del titolo nel WTA 1000 canadese quest'anno giocato a Toronto dove ha perso negli ottavi con Pegula, ha perso ben 36 posti in un colpo solo scivolando al numero 65. Sale invece Elisabetta Cocciaretto, arrivata al numero 101, nuovo primato personale. Nella top ten invece comanda sempre Iga Swiatek seguita da Anett Kontaveit, stabile al secondo posto, mentre la greca Maria Sakkari torna subito sul podio scavaldando la spagnola Paula Badosa. Grande balzo in avanti per Simona Halep: grazie al successo ottenuto a Montreal la rumena scala nove posizioni e sale al sesto posto.