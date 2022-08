Atp Cincinnati, primo turno ok per Sinner e Fognini. Coric elimina Musetti

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner supera a fatica il primo turno nel "Western & Southern Open", torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 6.280,880 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un WTA 1000). Il tennista altoatesino, testa di serie numero 10, ha piegato in tre set il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7(9) 6-4 7-6(6), dopo tre ore e 17 minuti di battaglia. Il 20enne di Sesto Pusteria se la vedrà, nel prossimo turno, contro uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, fresco vincitore del National Bank Open di Montreal, dove aveva eliminato anche l'altoatesino (agli ottavi). Avanza al secondo turno del torneo statunitense anche Fabio Fognini: il ligure, n.61 Atp - ripescato nonostante il ko con Marcos Giron - ha sconfitto in due set, 6-2, 6-3, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n. 40). Ora troverà il russo Rublev.