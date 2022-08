Monfils si ferma ancora: salterà gli Us Open

TORINO - Il francese Gael Monfils ha ufficializzato il suo forfait per il torneo di Flushing Meadows, in programma a New York dal prossimo 29 agosto. La settimana scorsa - a Montreal - il tennista francese si era ritirato negli ottavi di finale contro Jack Draper sempre perun problema al tallone del piede destro. In Canada, Monfils era tornato in campo dopo uno stop di cinque mesi, legato allo stesso problema fisico. Ora, il parigino sarà costretto a saltare anche l'appuntamento di New York.