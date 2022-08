Cincinnati, Nadal fuori al primo turno: Coric vince in 3 set

CINCINNATI (Stati Uniti) - Si ferma subito Rafael Nadal, eliminato al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati . Il numero 3 al mondo è rientrato in campo ieri dopo sei settimane di assenza, ma ha perso 7-6(9/11) 4-6 6-3 contro il croato Borna Coric (n.152), in una sfida di due ore e 51 minuti: "È stato molto, molto speciale", ha detto Coric subito dopo la sua vittoria.

Coric elimina Nadal

Il croato ha aggiunto: "Sono stato fuori negli ultimi due anni e non ho giocato sul grande palco di fronte al pubblico e a tutti. Onestamente non vedevo l'ora di affrontare questa partita. Ora che ho vinto, è un po' pazzesco". Il ko di Nadal con Coric pone fine al suo tentativo di tornare al primo posto nella classifica ATP questa settimana. Lo spagnolo avrà però un'altra possibilità agli US Open di scavalcare Alexander Zverev e Daniil Medvedev.