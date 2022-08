Cincinnati, Garcia batte Pegula e sfida Sabalenka in semifinale

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Saranno la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 6, e la francese Caroline Garcia a contendersi un posto nella finale del Western & Southern Open, torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 1.835.490 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000). La Sabalenka ha sconfitto nei quarti la cinese Shuai Zhang con il punteggio di 6-4 7-6(1), mentre Garcia ha estromesso dalla competizione la numero otto al mondo Jessica Pegula liquidandola con un 6-1 7-5. Nella parte alta del tabellone darà sfida tra la ceca Petra Kvitova e la statunitense Madison Keys.