CINCINNATI (Stati Uniti) - Sarà Caroline Garcia ad affrontare Petra Kvitova nella finale del "Western & Southern Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.527.250 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000). Al termine di un match interrotto varie volte per la pioggia, la tennista francese è riuscita a superare la numero 7 del mondo Aryna Sabalenka per 6-2, 4-6, 6-1.