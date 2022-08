Tsitsipas contro Coric: la finale dell'Atp di Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Il tennista greco, testa di serie numero 4, ha piegato per 7-6(6), 3-6, 6-3 il numero 1 del mondo, Daniil Medvedev. Tutto facile per Coric, che si è imposto per 6-3, 6-4 su Cameron Norrie. Si affronteranno dunque per il titolo Tsitsipas e Coric in una stupenda sfida all'ultimo atto. Saranno dunque Stefanos Tsitsipas e Borna Coric a giocarsi il "Western & Southern Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 6.280.880 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio.