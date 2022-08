Wta Cincinnati, Garcia batte la Kvitova per il 3° titolo stagionale

CINCINNATI (Stati Unisti) - Caroline Garcia batte in finale Petra Kvitova e vince il torneo Wta 1000 di Cincinnati. La tennista francese si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 40 minuti di gioco. Garcia ha comandato il match per tutta la sua durata supportata dall'efficienza del servizio (11 ace). Per la francese è il 3° torneo singolare vinto in questa annata (dopo Bad Homburg e Varsavia), 10° in carriera nonché il primo del circuito "1000" dopo il Premier Mandatory di Pechino del 2017. Per la Garcia prosegue l'estate da sogno, era scesa fino al 79° posto in classifica ma dal Roland Garros la sua stagione è rinata vincendo ben 27 partite da giugno ed oggi è al numero 17.