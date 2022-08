Ranking Atp: scende Sinner, sempre primo Medvedev

Non c'è nessun italiano nella top 10 del ranking Atp, la classifica aggiornata del tennis mondiale. Come era prevedibile, il primo azzurro è Sinner in 13ª posizione, sceso di un posto e superato dallo statunitense Fritz. Seguono Berrettini, 15° dopo l'eliminazione al primo turno del 1000 di Cincinnati, vinto da Coric, e Musetti, che guadagna 25 punti in virtù del superamento delle qualificazioni in Canada e compie tre passi in avant. Il 20enne di Carrara può così tornare alla posizione numero 30, che resta il suo miglior risultato in classifica in carriera raggiunto lo scorso 1° agosto.