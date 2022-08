La Bild rivela: "Zverev non parteciperà agli US Open"

BERLINO (Germania) - Agli US Open 2022 (in programma dal 29 agosto all'11 settembre) non sarà presente in tabellone l'attuale numero 2 del mondo Alexander Zverev. Secondo il quotidiano tedesco Bild il tennista non avrebbe ancora del tutto recuperato dall'infortunio subito alla caviglia lo scorso 3 giugno durante la semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. Zverev sperava di poter partecipare almeno ad uno o due tornei preparatori (Montreal o Cincinnati) in vista dell'ultimo Slam della stagione, ma le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali. Per il rientro si punta alla Coppa Davis, a settembre, nella sua Amburgo.