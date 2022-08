ROMA - Esordio col piede giusto per Jasmine Paolini nel torneo Wta 250 di Granby, Canada. La 26enne toscana, numero 57 al mondo, è riuscita a eliminare al 1° turno la giapponese Himeno Sakatsume - attuale numero 359 del ranking Wta - in 2 set con il punteggio di 7-6(8-6) 6-4. Debutto vincente anche per Martina Trevisan (numero 27), impegnata nel Wta 250 di Cleveland. La tennista di Firenze ha superato l'egiziana Mayar Sherif - numero 61 del mondo - per 2-6 6-2 6-4.