Kyrgios accusato di aggressione alla ex: in tribunale a ottobre

CANBERRA (Australia) - Il 27enne Nick Kyrgios dovrà presentarsi il 4 ottobre davanti a un Tribunale di Canberra dopo che il suo appello in relazione a un'accusa di aggressione è stato respinto. Kyrgios, infatti, non si è presentato all'udienza di quest'oggi. Il suo avvocato Michael Kukulies-Smith ha spiegato che le accuse ricevute dal tennista erano collegate ad un incidente avvenuto nel dicembre 2021 e ha chiesto che il caso fosse esaminato il 25 novembre, facendo presente che Kyrgios trascorre poco tempo nella capitale australiana e quella di fine novembre era una delle poche finestre utili. Ma il magistrato Louise Taylor ha deciso di aggiornare il caso al 4 ottobre. Kyrgios, che ha raggiunto la prima finale del Grande Slam a Wimbledon il mese scorso, giocherà gli Us Open che scatteranno lunedì a New York.