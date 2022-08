Djokovic, Us Open più lontani: non compare nel banner promozionale

La presenza di Novak Djokovic agli Us Open è sempre più incerta. Nonostante sia ufficialmente iscritto al torneo, gli organizzatori dello Slam di New York hanno escluso l'ex numero uno del mondo da un banner pubblicitario postato sui social. L'evento avrà inizio il 29 agosto e il campione serbo non potrebbe partecipare in quanto non vaccinato contro il Covid, e di conseguenza impossibilitato ad entrare negli Stati Uniti. Nel banner promozionale degli Us Open compaiono Daniil Medvedev (campione in carica), Rafa Nadal, l'emergente Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Naomi Osaka e Serena Williams che giocherà il suo ultimo torneo della carriera. Djokovic spera ancora che un aggiornamento ai protocolli americani gli consenta di arrivare a New York per giocare. Di recente si è infatti acceso un barlume di speranza per il campione serbo, con l'agenzia nazionale di sanità pubblica degli Stati Uniti che ha annunciato la fine di molte restrizioni.