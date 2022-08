Sinner, parla McEnroe: "Con Cahill può vincere un paio di Slam"

La leggenda del tennis americano e attualmente commentatore tv John McEnroe, durante un'intervista per Marca, ha speso belle parole per Sinner e per il suo coach Darren Cahill in vista degli Us Open che partiranno il 23 agosto: "Il curriculum di Cahill è solo da ammirare. Sono sicuro che dopo questa decisione Sinner crederà ancora di più nelle sue possibilità. Lo vedo vincere un paio di tornei dello Slam". Nel fare il punto sul circuito maschile, McEnroe ha affermato: "Oggi giocano un po' tutti nello stesso modo, penso che anche nel circuito Atp vedremo tanti vincitori diversi come già succede nella Wta. Nessuno dei giovani nel tennis maschile ripeterà quello che abbiamo visto con Nadal, Federer e Djokovic, che sono delle autentiche leggende". Sempre secondo McEnroe, "Nadal finirà la stagione da numero 1, ed è incredibile con tutti i suoi infortuni". L'ex campione americano ha concluso elogiando il giovane spagnolo Carlos Alcaraz. "È un atleta incredibile, ma fisicamente non è molto alto se si paragona ad esempio a Zverev o a Medvedev. Vorrei vedere in campo più tennisti con il fuoco dentro, che non ha niente a che vedere con il vincere o perdere. Per questo alla gente piacciono i giocatori come Alcaraz".