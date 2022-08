Us Open, Zeppieri e Pellegrino subito out. Ok Passaro

NEW YORK (USA) - È vincente il debutto di Francesco Passaro alla 142esima edizione degli Us Open, Slam che si sta giocando sul cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York. Il tennista perugino (n.148 Atp) ha battuto 6-4, 7-6(2) l'australiano Marc Polmans (n.608). Eliminati invece Giulio Zeppieri (n.146) e Andrea Pellegrino (n.170): il romano è uscito sconfitto dal match con Hugo Grenier (1-6, 6-3, 6-4), prossimo avversario proprio di Passaro, il pugliese invece è stato battuto dal kazako Dmitry Popko per 4-6, 7-6(3), 6-2.