Atp Winston-Salem, avanza Gasquet: Musetti ko in tre set

WINSTON-SALEM (Stati Uniti) - Lorenzo Musetti non ce l'ha fatta. Il tennista azzurro saluta anzitempo il "Winston-Salem Open", torneo Atp 250 - con un montepremi pari a 731.935 dollari - in corso sul cemento dell'omonima città statunitense del Nord Carolina. Il 20enne di Carrara, numero 30 del ranking Atp e quinta testa di serie, è stato eliminato al secondo turno del torneo americano da Richard Gasquet: il n. 91 Atp si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (5), 4-6, 6-1 e avanza nel tabellone.