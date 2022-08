Us Open, Kerber è in dolce attesa: “Prendo una pausa”

Angelique Kerber, ex numero uno al mondo e attualmente alla posizione numero 52 del ranking Wta, ha annunciato tramite un tweet scherzoso di essere incinta: "Avrei voluto davvero giocare gli Us Open ma alla fine ho deciso che due contro uno non sarebbe stato corretto". Successivamente, la 34enne tedesca ha spiegato: "Per i prossimi mesi mi prenderò un break dal tennis e dai viaggi in giro per il mondo per la miglior ragione possibile, ma poi riprenderò. New York ha rappresentato spesso un punto di svolta nella mia carriera e quest'anno è la stessa cosa. Dalla ripartenza nel 2011 al titolo del 2016 fino al numero 1 al mondo: gli Us Open hanno un posto speciale nel mio cuore. Essere una atleta professionista è tutto per me, ma sono grata per il nuovo percorso. E ad essere onesta, sono nervoso ed eccitata allo stesso tempo".