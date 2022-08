Us Open: Cobolli, Maestrelli e Arnaldi al 2° turno di qualificazione

NEW YORK (Stati Uniti) - Flavio Cobolli, Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi raggiungono Agamenone, Marcora, Passaro, Bonadio, Brancaccio e Travaglia al secondo turno di qualificazione degli Us Open , quarto torneo dello Slam stagionale, giunto alla sua 142ª edizione e in corso di svolgimento sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York, quest'anno dotato di un montepremi record da 60 milioni di euro. Il 20enne romano, n°139 della classifica mondiale, ha sconfitto il talentoso russo Roman Safiullin (n°101 ATP) con il punteggio di 6-4, 6-4 in poco meno di un'ora e mezza di partita: se la vedrà con la wild card statunitense Bruno Kuzuhara. Il 19enne pisano, n°202, ha battuto al suo esordio sul cemento newyorkese il francese Manuel Guinard (n°153) con il punteggio di 7-5, 6-4, dopo un'ora e 46 minuti di gioco e sfiderà il tedesco Masur. Infine, il 21enne sanremese, n°188, ha avuto la meglio sul britannico Ryan Peniston, n°130, con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-2 dopo due ore e 2 minuti.

Us Open, fuori Mager, Moroni, Vavassori, Arnaboldi e la Errani

Si ferma invece all'esordio il ligure Gianluca Mager, n°165 ATP, battuto per 7-6(5), 6-3 in un'ora e 35 minuti dal veterano spagnolo Fernando Verdasco, sceso al n°124 nel ranking ma con un passato da n°7 al mondo e particolarmente a suo agio sul veloce di New York, dove ha raggiunto per due volte i quarti di finale in carriera. Niente da fare anche per Gian Marco Moroni (n°240), fermato dall'argentino Andrea Collarini (n°211) per 7-6(4), 6-4, Andrea Vavassori (n.182), che si è arreso al francese Constant Lestienne (n°75) per 6-3, 6-1 in 63 minuti di gioco, e Andrea Arnaboldi (n°197), battuto dalla wild card statunitense Govind Nanda (n°372) per 4-6, 7-5, 6-3 dopo una battaglia di due ore e 40 minuti. Fuori, tra le donne, anche Sara Errani (n°117 Wta), sconfitta 6-4, 3-6, 6-2 dalla rumena Gabriela Lee, n°137 al mondo.