Us Open, sorteggio senza Djokovic: confermata l'esclusione

NEW YORK (STATI UNITI) - Non ci sarà il nome di Novak Djokovic tra quelli che verranno sorteggiati a New York per la definizione del tabellone degli Us Open , quarto e ultimo Slam stagionale. Il Centro di Controllo e di Prevenzione delle Malattie statunitense ha confermato infatti l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per entrare negli Stati Uniti e il serbo sarà dunque il grande assente insieme all'infortunato Alexander Zverev .

Secondo Slam saltato

Djokovic non è vaccinato e dopo aver già saltato gli Australian Open a inizio stagione (che in seguito è uscito ai quarti al Roland Garos e vinto Wimbledon) non potrà quindi partecipare nemmeno al Major di New York. Si pensava che il CDC (Centre for Desease Control and Prevention) potesse allentare le misure di prevenzione in merito al Covid-19. Invece, nulla è cambiato. "Per i cittadini non statunitensi è obbligatorio mostrare la prova di vaccinazione completa prima di imbarcarsi su qualsiasi volo per gli Stati Uniti": questo è previsto dall'attuale legge vigente negli Usa.