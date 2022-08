Tennis, Djokovic: "Non andrò a NY per gli Us Open"

TORINO - Novak Djokovic non parteciperà ai prossimi Us Open. Il tennista ha annunciato il proprio forfait con un post sui propri profili social. "Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open - si legge sui suoi profili social ufficiali - In bocca al lupo ai miei compagni giocatori! Mi manterrò in buona forma e in uno stato d'animo positivo aspettando di poter riprendere a competere".