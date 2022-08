Us Open, tabellone agrodolce: Sinner con Altmaier, Berrettini pesca Dellien

NEW YORK (Stati Uniti) - Si sono svolti in giornata i sorteggi degli US Open, torneo del 'Grande Slam' in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari): Sarà un'edizione orfana del convalescente Alexander Zverev e di Novak Djokovic, che ha comunicato la sua assenza prima della compilazione del main draw. Medvedev potrà incrociare Kyrgios, che giocherà con Kokkinakis.