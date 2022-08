Atp Winston-Salem, Van de Zandschulp in semifinale: Bonzi ko

Continua l'avventura di Botic van de Zandschulp al "Winston-Salem Open", Atp 250 dal montepremi di 731.935 dollari in corso sul cemento della città del Nord Carolina. L'olandese, testa di serie numero 2, si è qualificato per la semifinale imponendosi sul francese Benjamin Bonzi (10) con il punteggio di 7-6(6), 7-6(1) e adesso si giocherà l'accesso alla finale con un altro transalpino, Adrian Mannarino, che ha battuto per 6-4, 7-6(3) lo statunitense Maxime Cressy, quarta testa di serie. Nell'altra semifinale a sfidarsi saranno lo svizzero Marc-Andrea Huesler (13), che ha regolato con un duplice 6-4 il britannico Jack Draper, e il serbo Laslo Djere che ha fermato il francese Richard Gasquet imponendosi 6-4, 3-6, 7-6 (6).