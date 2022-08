Torneo Wta Granby, Kasatkina accede alla semifinale

Daria Kasatkina ha superato i quarti di finale del "Championnats Banque Nationale de Granby", torneo Wta 250 dal montepremi di 251.750 dollari sui campi in cemento di Granby, nel Quebec, in Canada. La russa, testa di serie numero 1 e 10ª nel ranking internazionale, ha battuto la spagnola Nuria Parrizas-Diaz (5) 6-3, 6-2 e affronterà la francese Diane Parry che ha sconfitto per 6-4, 6-7(6), 7-6(4) la tedesca Tatjana Maria. Il nome dell'altra finalista uscirà dal confronto tra l'ucraina Marta Kostyuk e l'australia Daria Saville.