Toccherà a Daria Kasatkina, numero 10 del ranking mondiale e testa di serie numero 1, affrontare l’australiana Daria Saville (73ª al mondo) in finale al "Championnats Banque Nationale de Granby", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si disputa sui campi in cemento di Granby, località sita nel Quebec, in Canada. Nella seconda semifinale la tennista russa si è imposta senza problemi sulla francese Diane Parry in due set, con un netto 6-2 6-0.