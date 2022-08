Us Open, tutto facile per Berrettini: Jarry ko in tre set

NEW YORK (Stati Uniti d'America) - Matteo Berrettini parte forte nel primo turno degli Us Open, quarto torneo dello Slam stagionale, giunto alla sua 142ª edizione e in corso di svolgimento sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York, quest'anno dotato di un montepremi record da 60 milioni di euro. Il tennista romano numero 14 del ranking mondiale si è imposto in tre set contro il cileno Nicolas Jarry, 123° nella classifica Atp, in tre set con il netto punteggio di 6-2, 6-3, 6-3. Nel corso del primo set il match è stato interrotto per circa 10' in virtù di un malore, dovuto alle alte temperature registrate nella metropoli americana, ad una donna seduta in tribuna tra il pubblico: i due tennisti hanno fornito agli operatori intervenuti in suo soccorso un ombrello ed alcune delle proprie bibite. Nei trentaduesimi di finale Berrettini se la vedrà contro il francese lucky loser Grenier, che ha superato l'argentino Etcheverry in rimonta in quattro set. Sugli altri campi si registra l'eliminazione a sorpresa dello spagnolo Bautista-Agut (n°18 al mondo e n°16 del seeding), sconfitto con un triplo 6-4 dallo statunitense Wolf (n°87), in campo grazie ad una wild card. Lo scozzese Murray si impone sull'argentino Cherundolo, bene Medvedev e Ruud, che travolgono rispettivamente Kozlov ed Edmund.