Us Open, Giorgi vince al terzo set: battuta Bondar

NEW YORK (Stati Uniti) - Camila Giorgi di carattere supera il primo turno degli Us Open battendo in rimonta Anna Bondar. Vittoria al terzo set per l'azzurra che parte male cedendo il primo in 6-4, poi però esce fuori la grinta della marchigiana che ribalta la situazione. 6-3 nel secondo set in 36' e dominio assoluto all'ato decisivo con un 6-1 che vale il passaggio al prossimo step. L'avversaria per Giorgi uscirà fuori dal match tra Keys e Yastremska.