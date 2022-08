Sonego e Trevisan, esordio amaro agli Us Open: subito fuori

Dopo i successi di Camila Giorgi e Matteo Berrettini, arrivano le prime eliminazioni per gli azzurri agli Us Open. Lorenzo Sonego ha lottato fino all'ultimo ma è stato eliminato al primo turno del quarto e ultimo slam del 2022 in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 27enne torinese n. 63 dell'Atp ha ceduto per 2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4 dopo oltre tre ore di gioco al 28enne australiano Jordan Thompson (n.102). Esordio amaro anche per Martina Trevisan: la 28enne fiorentina n. 27 del ranking internazionale è stata eliminata in due set, con il risultato finale di 7-5, 6-1, dalla 33enne russa Evgeniya Rodina.