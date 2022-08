Us Open, debutto ok per Kyrgios. Fritz e Tsitsipas eliminati

Esordio ok per Nick Kyrgios agli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York, dal montepremi pari a 60.000.000 dollari. L'australiano si è imposto sul connazionale Thanasi Kokkinais per 6-3, 6-4, 7-6 (4). Finisce al primo turno, a sorpresa, invece, l'avventura di Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz, entrambi eliminati per mano di due qualificati. Il greco, 5 del mondo, ha perso contro il colombiano Galan Riveros per 6-0, 6-1, 3-6, 7-5; lo statunitense, numero 12 Atp, ha ceduto di fronte al connazionale Brandon Holt per 6-7 (3), 7-6 (1), 6-3, 6-4. Avanzano al secondo turno anche Bublik (che elimina il francese Gaston), Draper (che si impone su Ruusuvuori), l'argentino Cachin (che ha battuto Bedene) e il francese Bonzi (vittorioso contro il connazionale Humbert).