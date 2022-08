Us Open, Fernandez vince all'esordio contro Dodin

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Leylah Annie Fernandez all'edizione numero 142 degli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York, dal montepremi equivalente a 60.000.000 dollari. La tennista canadese, lo scorso anno finalista nel Major della "Grande mela", si è imposta al debutto contro la francese Oceane Dodin per 6-3, 6-4.