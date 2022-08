Us Open, Bronzetti out per infortunio al debutto: passa Davis

Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno degli Us Open femminili, ultimo Slam del 2022 che si gioca sul cemento di Flushing Meadows con un montepremi pari a 27.985.686 dollari. Dopo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto è toccato alla 23enne riminese, n.59 del ranking, costretta al ritiro sul punteggio di 4-6 76(3) 5-4 (30-30) in favore della sua avversaria, la statunitense Lauren Davis, n.105 del ranking. Al cambio campo, sul 4-3 per Davis nel terzo e decisivo set, è intervenuta la trainer misurando pressione e saturazione all'azzurra, provata dal caldo e dall'umidità di New York: Bronzetti è stata fatta stendere sul campo con le gambe in alto, in attesa del medico.