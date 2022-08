NEW YORK (Stati Uniti) - Matteo Berrettini lotta, soffre e in quattro set conquista il pass per il terzo turno degli Us Open. Il tennista romano si sbarazza del francese Hugo Grenier in rimonta, e con due tie-break, per 2-6, 6-1, 7-6 (7-4), 7-6 (9-7) dopo un primo set buttato alle ortiche, ma subito lasciato alle spalle. Per Berrettini continua dunque il cammino nello Slam statunitense, ora la sfida con Andy Murray per conquistare un posto nel tabellone degli ottavi.