NEW YORK (Stati Uniti) - Camila Giorgi è fuori dagli Us Open 2022: arriva la sconfitta al terzo set contro la padrona di casa Madison Keys capace di portare a casa la sfida con un 10-6 al tie-break decisivo. La statunitense parte forte per poi essere ripresa dalla Giorgi che non riesce però a strappare il successo in rimonta interrompendo la sua avventura nello Slam americano. Termina con il risultato di 6-4, 5-7, 7-6 (10-6).