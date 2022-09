Us Open, la protesta di Kyrgios: "Sugli spalti fumano marijuana"

Episodio insolito durante il secondo turno degli Us Open. L'australiano Nick Kyrgios, a metà del secondo set del match contro il francese Benjamin Bonzi, si è arrabbiato con gli spettatori lamentando puzza di fumo di marijuana dagli spalti. "Se fosse odore di cibo, non mi lamenterei", ha detto Kyrgios, non nuovo a battibecchi con il pubblico, all'arbitro Jaume Campistol. "È marijuana. Quando un atleta ha l'asma, ovviamente non è l'ideale". Campistol ha risposto rivolgendo un appello agli spettatori: "A titolo di cortesia per i giocatori, si prega di astenersi dal fumare intorno al campo". Kyrgios, nella finale di Wimbledon di luglio, aveva chiesto che una fan fosse espulsa dal Centre Court dell'All England Club accusandola di aver consumato "700 drink" e di essere "ubriaca da morire". Successivamente, la donna in questione aveva dichiarato che aveva intenzione di citare Kyrgios in giudizio per le sue "accuse infondate e spericolate".