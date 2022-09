Us Open, Ruud e Medvedev al terzo turno. Auger-Aliassime out

Daniil Medvedev accede senza problemi al terzo turno dell'edizione numero 142 degli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York, dal montepremi di 60.000.000 dollari. Il russo, numero uno al mondo, si è imposto in tre set, 6-2 7-5 6-3, sul francese Arthur Rinderknech, numero 58 mondiale. Passa anche il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 5, che elimina l'olandese Tim Van Rijthoven (numero 117 Atp) con il risultato di 6-7(4) 6-4 6-4 6-4. Finisce invece il torneo del canadese Felix Auger-Aliassime, sesto favorito dello Slam americano, eliminato con un triplo 6-4 dal ventenne britannico Jack Draper, numero 53 del mondo.