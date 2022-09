Us Open, Serena Williams al terzo turno: "Mi sto divertendo"

L'eterna Serena Williams, dopo aver battuto la numero 2 al mondo Annet Kontaveit 7-6 (4), 2-6, 6-2 al secondo turno degli Us Open, ha parlato delle sue ambizioni in merito al proseguimento del torneo: "Lo vedo solo come un bonus. Non ho niente da dimostrare. Non ho niente da vincere". Serena aveva detto che si sta preparando per la fine della sua carriera nel tennis, ma sicuramente non prima aver affrontato nel terzo turno l'australiana Ajla Tomljanovic. "Mi sto divertendo, mi piace stare qui e continuare questo lungo viaggio. Giocare a tennis è ciò che so fare meglio, mi piace affrontare le sfide e dopo aver perso il secondo set ho pensato: mio Dio, questo potrebbe essere l'ultimo set. Volevo continuare a divertirmi e l'ho fatto" ha concluso la campionessa americana.