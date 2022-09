Us Open, Sinner senza problemi: battuto Eubanks

NEW YORK (Stati Uniti) - Jannik Sinner accede al 3° turno degli Us Open 2022. Sul campo Louis Armstrong l'azzurro ha battutto lo statunitense Christopher Eubanks (numero 145 del mondo) per 6-4, 7-6(8), 6-2 in 2 ore e 22 minuti sul campo Louis Armstrong. Partenza a senso unico nella prima frazione con Sinner che vola 5-1 per poi chiudere 6-4. Il 2° set decide l'incontro: i due vanbno al tie-break, lo statunitense annulla 3 match-point ma poi cede 10-8 dopo 66 minuti di frazione con Sinner che dimostra freddezza e solidità nei momenti chiave. Nel 3° set arriva al 4° gioco il break in favore di Jannik (3-1) per mandare i titoli di coda sul 6-2 finale. Il vincente della sfida tra Dimitrov e Nakashima sarà l'avversario dell'altoatesino al prossimo turno.